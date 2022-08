Le sieur Fall qui exerçait illégalement la médecine a infligé des blessures à un bébé de 27 jours au cours d’une circoncision. Malheureusement, le bébé finira par rendre l’âme, suite à ses blessures après son évacuation à l’hôpital de Diamniadio.

D’après le journal « L’As », l’autopsie effectuée sur la dépouille du nourrisson a montré qu’il est décédé suite à une « anoxie anémie ».

Arrêté et placé en détention provisoire depuis sept (7) jours, l’imam- infirmier a fait face au juge des Flagrants délits de Dakar ce mardi 16 août. Il a été jugé pour « homicide involontaire et exercice illégal de la médecine ».

Interrogé sur les faits, le prévenu a confié avoir étudié dans un centre médico-social et que lorsqu’il a remis le bébé à sa mère il n’y avait pas de problème. « J’ai circoncis le nourrisson à domicile. L’anesthésie locale a porté ses fruits. Il n’y avait aucun saignement au moment où je mettais l’enfant à la disposition de sa mère. Quarante minutes plus tard, on m’a signalé qu’il a eu des complications. J’ai demandé son évacuation à l’hôpital. J’ai dû faire une erreur ce jour-là », a-t-il témoigné.

Finalement, M. A. Fall a été déclaré coupable, avant d’être condamné à six mois de prison assortis du sursis.