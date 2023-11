Le dernier décret du chef de l’État, Macky Sall, mettant fin aux fonctions de l’équipe du président Doudou Ndir et mettant en scelle l’inspecteur général d’État, Abdoulaye Sylla, président de la CENA et le magistrat Ndary Touré comme son Vice-président n’est pas passé comme lettre à la poste. La personnalité d’un des nouveaux membres de la CENA pose problème…..

Si l’opinion a trouvé que «Doudou Ndir et compagnie avaient été sanctionnés pour avoir voulu faire respecter une simple décision de justice» en enjoignant la DGE de remettre des fiches de parrainage au candidat Ousmane Sonko -en prison pour un dossier monté de toutes pièces- et s’en est lourdement émue, c’est la présence de Cheikh Awa Balla Fall sur la liste des nouveaux membres de la Commission Electole Nationale Autonome qui a le plus attiré notre attention. En effet, cet homme, que Macky Sall a nommé dans cette structure qui ne devait être composée que de personnalités neutres, est un responsable politique assumé de l’APR, le parti présidentiel.

A Guédiawaye, il a, en de nombreuses occasions, organisé des meetings politiques pour la réélection de Macky Sall en 2019. Or, en son article 7, le code électoral sénégalais stipule que: “la C.E.N.A comprend douze membres nommés par décret. Ils sont choisis parmi les personnalités indépendantes exclusivement de nationalité sénégalaise, connues pour leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle, leur neutralité et leur impartialité, après consultation d’institutions, d’associations et d’organismes tels que ceux qui regroupent Avocats, Universitaires, Défenseurs des Droits de l’Homme, Professionnels de la communication ou toute autre structure.”

Et, visiblement, le profil de Cheikh Awa Balla Fall n’est pas conforme à ces critères de neutralité et d’impartialité. S’il n’y avait que celles-là comme entorses à la loi, il y en aurait déjà trop. Mais, après s’être penché sur ce fameux décret Kéwoulo n’a trouvé nulle part la trace de consultation d’institution, d’association et d’organisme(…) comme le préconise la loi avant de désigner des membres de la CENA. Aussi, alors que la loi voudrait que les membres de cette structure soient remplacés par 1/3 ; et cela tous les 3 ans, c’est toute l’équipe de Doudou Ndir qui a été virée le même soir, par un seul et unique décret.

Ancien directeur de l’ENA, Cheikh Awa Balla Fall est une personnalité atypique dont le parcours, sous Macky Sall, semble être parsemé de forcing. En 2019, son dossier avait été soumis à l’Inspection Générale d’État pour qu’il intégré cette institution, la plus prestigieuse du Sénégal. Normalement, c’est par voie de concours qu’on accède à ce corps. Pour lui, Macky Sall tordra le bras à la méritocratie républicaine. Mais, au sein de l’IGE des gens se sont opposés à ce pistonnage au motif que “sa candidature était inapproprié dans la forme.”

Alors que les IGE croyaient que le chef de l’État allait abdiquer et se conformer à l’orthodoxie, “le dossier Cheikh Awa Ball Fall est revenu sur la table. Et cette fois-ci il a contourné la commission consultative de l’IGE pour être validée.” Ont soufflé à Kéwoulo des sources au fait de ce dossier. Bien que nommé chez les IGE, l’actuel membre de la CENA, a pendant plusieurs jours, continué à diriger l’ENA sans que cela n’émeuve les gardiens de la vertu…..Voilà l’homme dont la nomination, aujourd’hui, tord encore le cou à la loi et démontre, s’il en est encore besoin, l’inexistence de l’État de Droit au Sénégal.