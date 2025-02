Sahel en Péril : Montée de l’insécurité et réactions régionales face à la menace djihadiste

La région sahélienne, englobant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, traverse une crise sécuritaire majeure qui menace l’ensemble du Sahel et s’étend progressivement vers le Golfe de Guinée. Cette insécurité est principalement alimentée par l’activisme des groupes djihadistes, notamment le Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans (JNIM) et l’État Islamique au Sahel (EIS). Ces organisations exploitent l’immensité du territoire, le faible maillage sécuritaire et les lacunes des forces armées locales pour asseoir leur emprise. En première ligne, les populations civiles subissent massacres, enlèvements et déplacements massifs, tandis que les infrastructures essentielles, comme les écoles et les hôpitaux au Niger et au Burkina Faso, sont régulièrement prises pour cible, aggravant les crises humanitaires.

Depuis janvier 2025, les attaques de ces groupes se sont intensifiées. Au Burkina Faso, le JNIM a multiplié les engins explosifs improvisés contre les forces armées, tandis que les affrontements entre le JNIM et l’EIS ont causé de lourdes pertes, tant militaires que civiles. Au Niger, la région de Makalondi, un carrefour stratégique du commerce avec le Burkina Faso, est particulièrement touchée par les attaques répétées à l’explosif. Au Mali, les groupes djihadistes mènent des assauts répétés contre les positions militaires afin de s’emparer d’équipements et de renforcer leurs capacités offensives.

Face à cette montée de l’insécurité, le 22 janvier 2025, le ministre nigérien de la Défense, le général Salifou Mody, a annoncé la création d’une force conjointe de 5 000 soldats. Ce contingent, rassemblant des unités des forces armées du Niger, du Burkina Faso et du Mali, a pour mission de contrer les activités des groupes terroristes dans la zone critique des « trois frontières ». Cependant, la faisabilité d’une telle opération sur un territoire de 2,8 millions de kilomètres carrés reste incertaine, comme le souligne Sud Quotidien.

Au-delà du Sahel, cette insécurité inquiète les pays du Golfe de Guinée, notamment le Bénin et les États membres de la CEDEAO, confrontés à des incursions djihadistes facilitées par la porosité des frontières et l’instabilité politique. Conscient de ces menaces, le Sénégal a renforcé sa posture défensive en déployant des unités du GARSI dans sa zone orientale et en jouant un rôle clé dans les efforts de stabilisation régionale. Le pays s’est également engagé dans la médiation diplomatique sous l’égide de figures comme Abdoulaye Bathily, un rôle mis en avant par Babacar P. Mbaye dans Sud Quotidien.