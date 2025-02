UGB : Urgence Psychologique – Une université face à la détresse

L’Université Gaston Berger (UGB) traverse une période de crise profonde après le suicide de Matar Diagne, étudiant en master retrouvé pendu dans sa chambre. Selon le professeur Ibrahima Giroux, enseignant en psychologie cognitive, plus d’une centaine d’étudiants souffrent d’un mal-être profond. Pour répondre à cette urgence, une thérapie collective a été organisée par le Réseau santé mentale dans un amphithéâtre de l’UFR Civilisations, Religions, Arts et Communication.

« Le traumatisme est si visible et invasif qu’il a fallu organiser une thérapie de groupe afin de venir en aide aux étudiants les plus affectés et encourager la libération de la parole », explique le Dr Giroux. Face à l’ampleur du malaise, il confie recevoir des étudiants jusqu’à 2h du matin, notamment ceux qui ont été directement en contact avec Matar Diagne ou qui ont vécu la situation de près.

Lors de cette séance, de nombreux étudiants ont pris la parole pour témoigner de leur détresse. L’un d’eux, sous couvert d’anonymat, a confié : « On me fait constamment des remarques sur mon physique ou mon profil psychologique. Je souffre. Je n’ai plus confiance en moi et je ne sais plus à qui me confier. Issu d’un milieu anglophone, je vis très mal mon intégration à l’UGB. »

Faye, étudiante en Licence, a pointé du doigt « le comportement de certains enseignants », estimant que de nombreux étudiants ont échoué à cause des remarques désobligeantes sur leur niveau académique ou leur manière de s’exprimer. Cette pression psychologique s’ajoute aux nombreux défis auxquels sont confrontés les étudiants.

Une mère de famille a, quant à elle, partagé le drame vécu par sa fille décédée .