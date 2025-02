Le Ministre du budget et des finances devant la Presse : ''Agir vite, avec responsabilité et méthode...''

Sortie comme une trainée de poudre par la Cour des Comptes, le rapport sur la situation financière publique de 2019 à début Mars 2024 continu de susciter débats sur la place publique. Catastrophe, scandaleux ou explosif, le rapport nous parle de dettes excessives, de manipulations de chiffres, de mal versassions, de détournements de deniers publics entre autres…

Au-delà de la publication du rapport par la Cour des Comptes, le gouvernement de Sonko s’est expliqué, jeudi devant la Presse. Prenant la parole à cet effet, le ministre du Budget et des Finances, Monsieur Cheikh Diba a invité les sénégalais à accélérer la cadence: ” Ce rapport est une photographie fidèle, sa publication est un devoir envers les sénégalais”.

Selon Mr Cheikh Diba, le gouvernement a décidé d’engager des réformes en profondeur sur la gestion budgétaire et de la dette publique avec un objectif clair. Il s’agira de ce fait d’assurer la viabilité des finances publiques tout en préservant notre souveraineté économique.

Le Ministre des Finances et du Budget poursuit pour souligner que leur responsabilité est de faire mieux, pour aujourd’hui et pour les générations futures. ” Nous devons rétablir la confiance, renforcer la souveraineté financière et garantir une gestion publique financière. Désormais chaque franc dépensé doit être justifié. Chaque engagement budgétaire doit être optimisé. Chaque réforme doit être appliquée avec rigueur ”, conclut t-il.