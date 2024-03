Sadio Mané va créer une académie de football au Sénégal

Après le rachat de Bourges en France, Sadio Mané envisage de créer une académie de football au Sénégal. Deux jours durant, Sadio Mané, actionnaire majoritaire du Bourges Foot 18, a eu l’occasion, pour sa première venue à Bourges.

L’attaquant d’Al-Nassr a eu droit à un bain de foule sur l’un des terrains annexes du stade, avant de donner le coup d’envoi du match comptant pour la 19e journée de National 2 remporté par Bourges Foot 18 (1-0) face à Avoine-Chinon-Cinais, le samedi.

Le Sénégalais a expliqué la raison de sa venue et partagé ses ambitions dans ce projet. Dans les objectifs qu’il s’est fixés, il a cité la création d’une académie au Sénégal. « Pour moi, investir en France, à Bourges, c’est la ville et le pays idéal. On verra dans le futur ce qu’on va apporter. Je suis Sénégalais. L’idée c’est d’avoir une académie au Sénégal, de former les jeunes là-bas, de les faire venir à Bourges », a confié Sadio.

Le président de Bourges Foot 18 a indiqué que le double Ballon d’Or africain a ‘’un projet à long terme’’. ‘’Bourges est une étape. C’est quelqu’un qui donne beaucoup, qui a envie de redonner au football ce qu’il lui a donné. Il a commencé par Bourges, mais bien entendu, Sadio va aider les jeunes du Sénégal. Il vient à Bourges, pas seulement pour la N2. Il a passé un moment avec les enfants, qui étaient heureux, et c’est ce qui lui fait plaisir’’, a déclaré Cheikh Sylla.