Sadio Mané pourrait bientôt faire face à Liverpool.

Sadio Mané, qui évolue actuellement au Bayern Munich, pourrait retrouver ses anciens coéquipiers de Liverpool cet été. L’attaquant sénégalais faisait partie du redoutable trio offensif des Reds aux côtés de Mo Salah et Roberto Firmino. Depuis le départ de Mané et celui de Firmino, seul Mo Salah reste à Anfield, bien soutenu par Cody Gakpo, Darwin Nunez et Luis Diaz lorsqu’il sera rétabli.

Situation contrastée entre le Bayern et Liverpool

Le Bayern Munich, où évolue Mané, domine actuellement la Bundesliga et a encore une chance de remporter la Ligue des champions. Cela contraste fortement avec la situation de Liverpool, qui est éliminé de toutes les compétitions et risque même de ne pas se qualifier pour les compétitions européennes lors de la saison 2023-2024.

Klopp et le choix de changer d’air

Jurgen Klopp ne parvient plus à obtenir les mêmes niveaux de performance de ses joueurs qu’il y a une ou deux saisons, ce qui semble indiquer qu’il a pris la bonne décision en laissant partir certains éléments. Si une rencontre estivale est organisée, Mané aura au moins l’occasion de remercier une fois de plus les supporters de Liverpool et de renouer avec ses anciens coéquipiers.

Un événement estival en préparation

Selon le Liverpool ECHO que Senego a parcouru, un événement estival est en préparation et pourrait réunir la Roma, Tottenham et le Bayern Munich. Le quotidien The Straits Times ajoute que les Reds se rendront à Singapour lors de la pré-saison avant de tenter un retour en force lors de la saison 2023-2024.