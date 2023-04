Japon : Un hélicoptère militaire avec dix personnes à bord disparaît des radars

Un hélicoptère militaire japonais a disparu des radars près d’une île du sud du pays, jeudi. Le ministre nippon de la Défense s’est dit, ce vendredi, déterminé à retrouver les dix occupants de l’appareil.

Deux pilotes, deux mécaniciens et six membres d’équipage se trouvaient à bord de l’hélicoptère UH-60JA des Forces d’autodéfense terrestres japonaises, qui a disparu jeudi peu avant 16 heures (7 heures GMT) alors qu’il volait à proximité de l’île de Miyako, dans le département insulaire d’Okinawa. Les garde-côtes japonais ont retrouvé divers débris provenant apparemment de l’hélicoptère, notamment une porte, une pale et un canot de sauvetage jaune qui se trouvait encore dans son sac.

Les causes de l’accident à déterminer

« Nous avons mené des opérations de recherche et de sauvetage dans la zone pendant toute la nuit, mais nous n’avons pas encore retrouvé le général (Yuichi) Sakamoto de la 8e division des Forces d’autodéfense terrestres, ni les neuf autres personnes à bord de l’hélicoptère », a déclaré le ministre de la défense, Yasukazu Hamada, visiblement ému. « Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour retrouver les 10 personnes disparues », a-t-il ajouté. Aucune indication n’a encore été donnée par les autorités sur les causes de ce possible accident, qui s’est produit lors d’une mission de reconnaissance.