« Une fois en club, je vais beaucoup travailler pour revenir à mon meilleur niveau », Sadio Mané

Sadio Mané évoque son état de forme actuel. L’attaquant sénégalais qui a joué 90mn hier mardi lors de la manche retour contre le Mozambique (1-0) à Maputo, commence à retrouvé son niveau. « Ça vient petit à petit », lance-t-il avant d’ajouter: « c’est tout à fait normal. Un compétiteur a besoin de jouer. Donc, si tu restes trois à quatre mois sans jouer, c’est un peu compliqué. Mais bon, on essaie de faire avec, c’est notre métier ».

Mané promet de beaucoup travailler pour être de nouveau au Top de sa forme. « De retour en club, je vais essayer de beaucoup travailler pour revenir à mon meilleur niveau », a-t-il laissé entendreà la fin du match, en zone mixte.

Revenant sur le match, il a confié que ses coéquipiers étaient solide mentalement. « Je pense qu’on a montré qu’on fait maintenant partie des grandes équipes en Afrique. On a été costaud mentalement. On a su gérer le match du début jusqu’à la fin, même s’il y avait le public derrière eux. On est resté tranquille, sans se paniquer. C’est aussi la marque des grandes équipes », a relevé le double Ballon d’Or.