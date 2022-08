Sadio Mané "avant mon Transfer j'ai parlé avec Thiago et il m'a tous dit sur l'équipe"

Dans une interview faite avec le site officiel du Bayern Munich, le joueur africain de l’année explique pourquoi il ne se sent pas comme une star mondiale, décrit ses valeurs et révèle pourquoi il possède déjà Lederhosen. Buteur lors de son premier match officiel avec les Bavarois en Supercoupe d’Allemagne, Mané s’est livré à cœur ouvert.

“Quand tu viens dans un grand club comme Liverpool ou le Bayern en tant que jeune joueur, ce n’est pas toujours facile. Tu as encore beaucoup à apprendre, dans tous les aspects de la vie. J’ai beaucoup vécu dans ma carrière, j’ai évolué en tant que personne et en tant que joueur. Maintenant, je veux apporter toute mon expérience à l’équipe et contribuer à la rendre encore plus forte afin qu’ensemble, nous puissions tous atteindre nos objectifs. Aujourd’hui, je suis un joueur expérimenté et je sais comment gérer ce genre de pression. Pour moi, les attentes signifient la motivation, ce qui me pousse énormément. En fin de compte, cela m’aide, ainsi que toute l’équipe, à atteindre nos objectifs. ”

Sur ce qui l’associait avec le club Bavarois la star sénégalais a indiqué qu’il avait toujours un œil sur le Bayern Munich.« Quand j’étais à Salzbourg, j’ai regardé beaucoup de matchs du Bayern, et même après avoir déménagé en Angleterre, j’ai toujours gardé un œil sur la Bundesliga. Avant mon transfert, j’ai parlé avec Thiago. Il m’a tout dit sur l’équipe et la ville. Tout le monde connaît l’identité du Bayern. Pour moi, cette « Mia san mia » signifie que l’équipe passe toujours en premier. C’est l’unité qui compte, pas l’individu. C’est ce qui rend le FC Bayern si spécial. Je peux m’identifier très facilement à cette philosophie parce que je suis fermement convaincu que c’est la voie du succès. L’identification est la clé. C’est pourquoi je n’ai pas hésité une seconde lorsque j’ai eu l’opportunité de déménager à Munich.”

par contre le champion d’Afrique n’a pas oublier ses origines là où tout à commencer Bambali. « Je suis né dans un petit village du Sénégal qui s’appelle Bambali. J’y ai grandi et je suis allé à l’école. Dans ma culture, les parents sont très importants. Vous les écoutez, vous leur montrez du respect. Je pense que ces valeurs sont très importantes dans tous les aspects de la vie et je suis reconnaissant d’avoir été élevé de cette façon. »