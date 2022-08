Train Express Régional: Ce mardi le personnel en brassards rouges….

D’après le journal “Le Quotidien”, Patrick Tranzer a attisé la colère des délégués du personnel de la Société d’exploitation du train express régional (Seter). Celui-ci, aurait « décidé » de basculer « dans la précarité des jeunes sénégalais sans égard ni raisons professionnelles ». Par ailleurs, les syndicalistes ont dénoncé, « qu’il ya à la Seter une différenciation de traitement entre les salariés sénégalais qui ne semblent mériter aucun respect et nos collègues expatriés toujours mieux chouchoutés ». En guise d’exemple, ils ont cité le sort d’une employée à la direction du service informatique mise à la porte après qu’on a « mis brutalement fin à son Cdd de 6 mois » et d’un comptable sous la menace d’un « licenciement ».

Partant de là, les agents du TER exigent « qu’elle soit rétablie dans ses droits conformément à la politique des autorités d’assurer un emploi aux jeunes sénégalais ».

Du côté du comptable, ils estiment qui a été victime d’un « harcèlement moral depuis bientôt deux mois (…). Personne n’a cru bon de devoir recueillir ses explications. Ces cas ne sont que l’arbre qui cache la forêt. Depuis plus de trois mois, les collègues de la Dmsv, Dex, Dmisb et Daf subissent des harcèlements professionnels que le Directeur général exploite à sa guise. Ces mêmes agents se tuent jour et nuit ce, malgré les conditions de travail pénibles et risquées qu’ils assument avec courage et abnégation», ont fustigé les syndicalistes, qui soutiennent que tout le personnel non cadre représentant ¾ des effectifs a été recruté sur la base de 2 Cdd consécutifs avant un Cdi. Pour eux, M. Tranzer veut avoir la main sur le renouvellement des Cdd avec l’absence de DRH.

Joint par nos confrères, Abdou Ndéné Sall, a déclaré qu’il a rencontré le directeur de la Seter pendant « plus d’une heure » pour lui demander des « explications » sur la situation. Selon le responsable de la Seter, il est allé plus loin en saisissant le patron de la SfNCF. Car le TER reste une filiale de la Société nationale des chemins de fer de France. Pour lui, la situation sera évaluée avec l’envoi d’un inspecteur du travail qui « va vérifier tout ça.

D’après M. Sall, le TER qui compte plus de 900 travailleurs sénégalais contre 16 expatriés, est aussi le « leur ». D’un coût de 730 milliards francs, le TER relie Dakar à Diamniadio et dessert 14 gares sur un tracé de 36 km.