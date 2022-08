Les présumes meurtrier de Yves Hervé Mahé ont été appréhender et présenter au procureur. M. Mahe un homme âgé a et retrouver mort dans son domicile a Saly bambara au courant du mois de janvier 2021.

L’enquête de la police révèle que cet homme âgé a été dépouillé de ses biens puis tué par des malfaiteurs. Ce pendant, ce crime odieux ne sera pas sans conséquence. Selon les informations, les forces de l’ordre du commissariat urbain de Saly ont réussi à mettre la main sur les neufs mis en cause suite à une enquête très approfondie.

En effet, les 8 personnes mêlées à cette affaire dont Bodian, Y Faty Mboup, A. Ndao, B. Gueye Ndiaye , A. CISSE, C. Gaye, D. DIAGNE et P. A. Diallo ont été présenté au procureur pour association de malfaiteurs, vols commis la nuit avec violence, meurtre et recel.

Le fugitif O. F. MBAYE a été aussi arrêté grâce à la persévérance des policiers de la petite côte. Ce dernier mouillé dans cette affaire, est actuellement placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête.