Sa Thiès vainqueur : la réaction ambigüe de Reug Reug

Le CNG a retiré à Reug Reug sa victoire prononcée par l’arbitre de leur combat, le 5 mars, pour l’attribuer à son adversaire, Sa Thiès. S’il a déclaré respecter la décision de l’instance dirigeante de la lutte et qu’il félicite son adversaire, le Thiaroyois n’a pas manqué de laisser entendre que son succès est établi. Incontestable. «Je rends grâce à Dieu tout en respectant la décision du CNG, a déclaré le lutteur dans les colonnes de Record. Il ne peut pas y avoir dans un combat deux victoires. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis d’avoir une victoire dans l’arène.»

Reug Reug martèle : «J’ai félicité Sa Thiès pour la victoire que le CNG lui a donnée. Maintenant que Sa Thiès me félicite pour la victoire que j’ai eue sur lui dans l’enceinte.» Il ajoute : «Pour moi, (les responsables du CNG) ont fait ce qu’ils devaient faire. Maintenant ce combat est derrière nous et je prie pour que de pareilles erreurs ne se reproduisent plus. Mais je persiste et signe que c’est moi qui ai gagné dans l’enceinte.»