Russie: les hommages à l’opposant Navalny ne cessent d’affluer au lendemain de ses funérailles

Au lendemain de l’enterrement d’Alexeï Navalny, de milliers de Moscovites font encore la queue pour aller rendre leurs hommages et fleurir sa tombe, samedi 2 mars. En fin d’après-midi, les canaux Telegram des médias indépendants montrent quantité d’images illustrant la ferveur dont l’ancien chantre de la lutte contre la corruption est devenu l’objet.

L’image d’une file d’attente interminable devant le fleuriste du cimetière Borissovski à Moscou fait certainement le bonheur de son propriétaire. C’est ce que laissent penser les images diffusées sur Telegram du magasin, mais aussi de la tombe d’Alexeï Navalny recouverte d’une montagne de fleurs.

Toute la journée, des Russes sont venus rendre hommage à celui que la foule qualifiait vendredi, lors de ses funérailles, de « héros immortel ». L’affluence est telle que les autorités ont balisé avec des barrières le chemin qui mène à sa tombe.

On y a vu des anonymes, mais aussi d’anciens membres du fond pour la lutte contre la corruption de l’opposant défunt, et même des personnalités, comme Alexeï Venediktov, ancien responsable de l’emblématique radio Echo de Moscou.

Mais la visite la plus marquante a eu lieu dans la matinée lorsque les mères d’Alexeï Navalny et de sa femme Ioulia sont revenues sur la tombe. La belle-mère de l’opposant s’est de surcroît livrée à un discours émouvant sur l’amour qu’Alexeï et sa fille se portaient, profitant de l’occasion pour remercier tous ceux qui étaient venus fleurir la sépulture.