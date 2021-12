RAPPEL À DIEU DE ADJA NDÈYE COUMBA RACINE GUISSÉ

Famille feu Elhadj Moussa Diongue à Louga Dakar, Kaolack Paris, Montreal, Toronto,

Famille feu Racine Sidy GUISSÉ au Fouta, à Louga, St Louis et Dakar, Famille feu Khady Thiam Emilie et Macodé Kassé à Dakar et à Banjul, parents, beaux-parents et amis remercient tous ceux qui, de près ou de loin, leur ont apporté leur soutien lors du rappel à Dieu de leur mère, grand-mère, soeur, tante, bàjjen, ADJA NDEYE COUMBA RACINE GUISSÉ , le samedi 18 decembre 2021 à Dakar, suivi de l’enterrement à Louga. Merci de prier pour le repos de son âme.

