Rupture du monopole sucrier au Sénégal: Le Gouvernement Lance deux ...

Le ministre a souligné l’importance de cette initiative, qui ambitionne de mettre fin à un monopole de plus de 50 ans dans le secteur sucrier. « Notre gouvernement est fermement contre les situations de monopole, surtout dans un domaine aussi essentiel que celui du sucre. Il est temps que le Sénégal diversifie ses acteurs économiques dans ce secteur stratégique », a déclaré Serigne Gueye Diop.

Les études de faisabilité des deux projets sont dans une phase avancée et ont déjà été soumises à l’approbation du Premier ministre. Ces usines exploiteront la canne à sucre cultivée localement, favorisant l’essor économique de la région de la Casamance tout en assurant une souveraineté sucrière nationale. En parallèle, le ministre a annoncé des projets pour le développement de la production d’huile de palme en Casamance. Grâce à des conditions climatiques similaires à celles de la Malaisie, le Sénégal pourrait devenir un acteur majeur dans cette filière, renforçant encore sa capacité à répondre aux besoins locaux et à créer de nouvelles opportunités d’emploi. Face aux récentes tensions sur le marché des produits de base, Serigne Gueye Diop a tenu à rassurer la population. Selon lui, la fermeture temporaire des importations a été une mesure calculée pour encourager la vente des stocks locaux et stabiliser les prix. Il a affirmé qu’aucune pénurie de produits essentiels comme le riz, l’huile ou le sucre n’est à craindre, précisant que le pays dispose de stocks suffisants pour répondre à la demande nationale. Autre annonce majeure : la modernisation du commerce de détail à travers le pays, avec la création de 2 000 boutiques de référence. Ces boutiques, alimentées en énergie solaire et équipées de systèmes de congélation, garantiront une meilleure conservation des produits et des conditions d’hygiène optimales. Ce projet prévoit la création de 20 000 à 30 000 emplois, contribuant ainsi à réduire le chômage et à dynamiser les petites et moyennes entreprises. L’initiative reflète une volonté claire du gouvernement d’accroître la production nationale, de moderniser les circuits de distribution et de renforcer l’autonomie alimentaire du Sénégal. Ces réformes, portées par des investissements stratégiques, visent à transformer le paysage économique et à répondre efficacement aux besoins croissants du marché intérieur.

Avec ces projets, le Sénégal entre dans une nouvelle ère où diversification, innovation et inclusion économique deviennent les piliers d’un développement durable et équilibré.