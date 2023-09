Route nationale inachevée : Rufisque a manifesté contre Promovilles et ses responsables politiques

Comme annoncé en exclusivité par votre quotidien, Rufisque a manifesté hier pour dénoncer les lenteurs du chantier de 3 km et demi du boulevard Maurice Guèye. Les populations des quartiers de Thiawlène, Mérina, Colobane Garga Mbossé et Colobane Malick Guissé n’ont pas raté Promovilles qui a lancé ce projet de réhabilitation du boulevard qui a débuté depuis 2019 et qui devait se terminer en 2021.Des pneus brûlés, des brassards rouges arborés, les populations conduites par Lamine Diop ont déversé leur bile non seulement sur Promovilles dirigée par Astou Diokhané Sow, mais aussi les responsables politiques de Rufisque notamment le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, les députés comme Seydou Diouf, Souleymane Ndoye qui ont été accusés de manque notoire de considération à l’endroit des populations de Rufisque, rapporte LeTémoin.

Les maires en ont aussi pris pour leur grade. Lamine Diop a vivement dénoncé aussi le manque de considération du président Macky Sall pour Rufisque. Il a estimé que le chef de l’Etat accorde plus de considération à Guédiawaye, Grand Yoff, Liberté 6 et Pétersen qui polarisent le BRT. Les Rufisquois sont décidés à se battre pour être respectés et pour l’achèvement du projet qui sera dramatique pour les personnes âgées si des passerelles ne sont pas aménagées. En tout cas, les manifestants ont arboré des brassards rouges et bloqué la circulation créant des embouteillages monstres dans la vieille ville. Fort heureusement, il n’y a pas eu de tirs à balles réelles contre eux comme à Khossanto. Mais qu’attend donc le ministre de la Justice pour faire coffrer les « forces occultes » qui se cachent parmi ces manifestants ?