Risque d’expulsion du blasphémateur sur le Prophète : Les religieux de Matam menacent de l’exécuter s’il rentre

Le collectif des religieux de Matam s’était donné rendez-vous à Mboloyel pour se prononcer sur le cas de ce jeune originaire du village de Ndouloumadji Demmbé, qui pourrait être rapatrié. Et un des proches de Thierno Mohamadou Lamine Ly, chef religieux à Doumga Ouro Alpha, a transmis un message de son guide qui est dans tous ses états.

Il estime que la charia recommande que l’auteur de ces propos soit exécuté et avertit : «En tout cas, s’il remet les pieds ici, si Dieu me prête vie, il ne sera pas vivant».

Le père de Ndiaye Daff, aussi, meurtri après avoir eu connaissance des propos de son fils, dit :

«Que cela vienne d’un musulman, d’un hal pulaar, d’un habitant de Ndouloumadji de surcroît, c’est plus qu’une honte et une humiliation pour toute la communauté. J’implore Dieu qu’il lui ôte son âme le plus rapidement. Il n’y a pas pire que ça. S’il a choisi d’autres voies que l’islam, il a aussi le devoir de respecter la croyance des autres».