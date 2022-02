Suivez la revue de la presse du 3 février 2022 de Zik Fm. Les lions de la Téranga en final. Une éclatante victoire des lions sur l’équipe de Burkina Fasso. 3 but á 1 largement suffisant pour le ticket gagnant vers les finales de la coupe d’Afrique des nations. Selon le coach des lions Aliou Cissé,”nous ne sommes pas venu pour jouer une final, non mais pour gagner la coupe’‘. Sadio Mané sur la même lancée, ”nous pensons que cette fois c’est la bonne”.

Macky Sall encourage les lions á aller jusqu’au bout. Une très belle prestation des lions. une force collective aussi a été noté selon Henry Camara, et cela nous rappel les lions la génération de 2002. Sadio Mané un leader sans contestations. Aliou Cissé de dire que ”Sadio est un leader, généreux, passeur décisif, très technique et social, il me dessine même le chemin á suivre avec les lions”.

Selon Aliou Cissé ”il ya tout un peuple qui est derrière nous”. El hadji Ousseynou Diouf de dire que ”nous sommes venu cette fois pour arracher la victoire”. Tous les lions très confiant. Et Mactar Ba ministre des sports de dire que ”la prestation des lions confirme le classement de la FIFA à l’encontre de nos lions”.