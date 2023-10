Dans un communiqué du secrétariat exécutif national (SEN), les camarades de Guy Marius SAGNA informent que les prisonniers du Camp Pénal de Liberté 6 sont en grève de la faim. Selon les activistes, les pensionnaires de la citadelle du silence réclament la présence du gouverneur de Dakar Al Hassane SALL.

« Les détenus de la prison de camp pénal Liberté 6 observent actuellement une grève de la faim pour protester contre leurs conditions de détention inhumaines, les négligences sanitaires flagrantes et les actes de torture subis par certains d’entre eux. Au sein de l’établissement, au moins cinq personnes ont perdu la vie en raison de la négligence médicale. Les prisonniers dénoncent vigoureusement le comportement irresponsable du major de la prison, qui ne prend des mesures que lorsque la santé des détenus atteint un état critique, mettant ainsi en danger leur vie », informe le communiqué de Frapp

Selon le document les détenus ont entamé leur lutte par une journée de grève de la faim : « Face à cette situation intolérable, les prisonniers ont entamé une grève de la faim, refusant de prendre leurs repas jusqu’à ce que leurs revendications soient entendues. Ils exigent la présence immédiate du Gouverneur de Dakar pour discuter de leurs préoccupations légitimes. Le Secrétariat Exécutif National (SEN) du FRAPP exprime sa solidarité totale envers les détenus de la prison de camp pénal Liberté 6, ainsi qu’envers tous les prisonniers des 36 autres établissements pénitentiaires du Sénégal. Nous rappelons à tous que « Jailman du mala » (un prisonnier n’est pas un animal)»

Avant de conclure par : « Nous appelons l’administration pénitentiaire à cesser de répondre à nos communiqués par des déclarations creuses et à trouver des solutions concrètes aux difficultés auxquelles nos concitoyens prisonniers sont confrontés. La vie et la dignité de chaque détenu sont en jeu, et il est impératif que des mesures immédiates et efficaces soient prises pour remédier à cette situation inacceptable »

Fait à Dakar, le 03 Octobre 2023

Pour le Secrétariat Exécutif National du FRAPP