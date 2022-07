Résultats BFEM à Kolda : Le CEM de Saré Bilaly file vers le cent pour cent

Le collège d’enseignement moyen (CEM) de Saré Bilaly s’inscrit dans la continuité des bonnes performances scolaires. Les premiers résultats du BFEM 2022 confirment la tendance à aller vers le cent pour cent. Sur 54 candidats officiels dont 37 garçons et 17 filles, le nombre d’admis au premier tour est de 43 candidats. 11 seulement sont autorisés à passer le second tour. Une performance saluée par le président du jury, Abdourahmane Diallo, principal du CEM Bouna dans la commune de Kolda, qui dans la foulée invite ces candidats à plus de rigueur dans le travail pour décrocher le BFEM après les épreuves du second tour.

A signaler que le CEM Saré Bilaly est un collègue rural situé dans la commune de Saré Bidji, et qui a ouvert ses portes en 2009. Depuis plus de trois ans, l’établissement est dirigé par une dame professeure d’anglais qui fait office de principal. Madame Boiro née Fanta Fofana comme c’est d’elle qu’il s’agit, dirige ce temple du savoir d’une main de maître. A en croire M. Gueye, professeur d’EPS, ces résultats sont le fruit d’un travail collégial entre les professeurs sous l’égide du principal. D’ici les épreuves du second tour, les candidats autorisés à franchir ce cap sont à pied d’œuvre dans des révisions pour rallumer la flamme du cent pour cent comme ce fut le cas il y a quelques années.