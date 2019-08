Résistance économique : Le Sénégal pas très bien classé

15 ème place, c’est la position du Sénégal dans le classement sur la résistance économique en Afrique subsaharienne. A la tête de ce classement fait par l’agence de notation financière américaine, Moody’s, on trouve le pays du président Paul Kagamé, le Rwanda.

La définition

Ce classement met en avant les pays les plus capables de réagir en cas de crise économique mondiale, en étant capable de continuer à rembourser leurs créances. Et à la tête de ce dernier, on retrouve le Rwanda qui est suivi du Cameroun et de la Côte d’Ivoire.

Le trio de tête

Selon cette étude, ces trois pays d’Afrique Subsaharienne sont ceux qui peuvent le mieux gérer leurs dépenses obligatoires. Ainsi au Rwanda, au Cameroun et en Côte d’Ivoire, ils peuvent, en cas de choc extérieur, s’occuper des salaires de la fonction publique, des subventions et des investissements.

Le classement du Sénégal

Le Sénégal se trouve dans le ventre mou de ce classement sur la résistance économique en Afrique subsaharienne. Il se trouve précisément à la 15 ème place. Et de l’autre extrémité de ce classement, on retrouve des pays comme l’Afrique du Sud, l’Île Maurice et la Namibie.