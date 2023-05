Rengagement de militaires : Que prépare la Gendarmerie nationale ? (Communiqué)

Que prépare la Gendarmerie nationale ? C’est une question qui mérite d’être posée après le nouveau communiqué des hommes en Bleus. En effet, ce jeudi 11 mai, la Gendarmerie a annoncé un nouveau recrutement d’éléments, cette fois-ci basé sur les militaires ayants déjà exercés.

« La Gendarmerie nationale a été autorisée à procéder, au courant de l’année 2023, au rengagement de militaires du rang des armées ayant déjà effectué la durée légale du service militaire et n’étant pas rengagés par leurs corps respectifs. À ce titre, les militaires du rang des armées des contingents 2019, 2020, 2021/1 non rengagés sont invités à assister à une séance d’information, munis de leur livret militaire, le samedi 13 mai 2023 à 09 heures à la salle de spectacles du quartier Samba Dièry Diallo à Colobane », annonce la Gendarmerie via un communiqué .

La Gendarmerie étoffe-t-elle ses rangs en prévision de prochaines manifestations politiques (procès d’opposants, possible 3e mandat de Macky Sall, etc…) ? La question prend tout son sens quand on sait que la Gendarmerie avait déjà annoncé le recrutement de 3000 nouveaux éléments il y un an.