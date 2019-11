Me Madické Niang a rendu une visite, ce dimanche, à Me Abdoulaye Wade. Ce, après la requête du Khalife général des mourides qui leur a demandé de se retrouver. Dans un communiqué de presse, le service de communication de l’ancien ministre de la Justice indique qu’entre les deux hommes, la rencontre fut fraternelle et amicale. Et Maître Madické Niang « se déplacera chez le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, pour lui rendre compte, avant toute déclaration », disent-ils.