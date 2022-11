Refus de test ADN : Abdoul Mbow répond à Bassirou Diomaye Faye

Le Bureau politique national du parti PASTEF reste catégorique sur la question du test ADN d’Ousmane Sonko. En début de soirée lors d’une conférence de presse Bassirou Diomaye Faye a déclaré que leur leader ne donnera jamais son sang et autres à des «comploteurs».

Après cette sortie, Abdou Mbow, porte-parole adjoint de l’Alliance pour la République (APR) et député membre de la coalition présidentielle Benno Bokk Yaakaar, a dénoncé une campagne d’intox et de manipulation.

” Je voudrais dire à l’endroit de l’opinion nationale et internationale que le Pastef continue dans la manipulation, le mensonge et la calomnie en évoquant que le juge d’instruction a demandé du sang pour un test ADN, a estimé le Président de la Commission les Lois de l’Assemblée. Nous savons tous que pour faire un test ADN, on n’a pas obligatoirement besoin de donner son sang, même un seul cheveu suffit pour le faire. Le juge a juste demandé de se soumettre au test ADN. L’opinion attend du Pastef et de son leader qu’ils répondent à la question: ” POURQUOI REFUSER UN TEST ADN” au lieu de chercher encore une nième tentative de manipulation de l’opinion comme à leur habitude”.