Recrutement de 5000 enseignants : La liste publiée fin août

On devrait en savoir plus sur le recrutement de 5000 enseignants initié par l’Etat. La liste va être publiée avant la fin de ce mois d’août, selon le directeur de la formation de la communication au ministère de l’Education, Mouhamadou Moustapha Diagne dans le quotidien « l’observateur ».

Dans ses propos, Mouhamadou Moustapha Diagne est revenu sur le dépassement du délai indiqué. A ce sujet, deux facteurs sont à l’origine de ce décalage dont la totale transparence dans le tout le processus en respectant les critères déterminés et les engagements pris. « Il faut souligner qu’il y a un dialogue entre le ministère de l’Education nationale et celui des Finances et du Budget à cause des aspects financiers qui sont liés au recrutement », dit-il.

Ainsi, une dernière rencontre avec les partenaires sociaux est prévue avant la publication des résultats prévue avant la fin du mois d’août 2021 , renseigne-t-il.