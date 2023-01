Reconquête de Kaolack, vente de cartes APR, candidature de Macky en 2024 : Elhadji Abdoulaye M. Niass au front

Elhadji Abdoulaye Mountaga Niass est un soutien sûr du Président de la République Macky Sall au niveau de Kaolack. Le petit-fils de Cheikh Al Islam Cheikh Ibrahima Niass dit Baye entend poursuivre ses actions en faveur de la mouvance présidentielle.

Ainsi, il compte aller en tournée dans différentes localités du pays et de la diaspora: « Nous sommes avec le Président Macky et nous continuons de lui renouveler notre engagement de qualité. Prochainement, nous serons en tournée à travers tout le Sénégal et, au niveau de la diaspora pour rencontrer les citoyens sénégalais particulièrement la communauté Niasséne. »

Et sur la reconquête de la capitale du Saloum, le Conseiller du Président Macky se veut catégorique: » Aujourd’hui, il va s’agir de travailler d’arrache-pied pour redynamiser la base. Kaolack mérite de rebasculer dans l’escarcelle du pouvoir. Pour ce faire, nous allons tendre la main à tout le monde. Le Chef de l’Etat a beaucoup fait pour le Saloum. L’Université El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack, l’autoroute à péage Mbour-Fatick Kaolack en phase de finalisation et bien d’autres sont autant de projets d’envergure en faveur de nos populations. »

Le guide religieux Niassène qui demande une plus grande ouverture et d’accessibilité des responsables haut placés du régime, a aussi profiter de l’occasion pour sermonner l’opposition.

« Le Président Macky et son équipe sont dans le temps de l’action pour mettre le Sénégal sur l’orbite des pays économiquement émergents . Je comprends mal que les opposants veulent orienter tout le débat sur sa candidature pour 2024. S’il remplit vraiment toutes les conditions le moment venu, personne ne peut le contraindre à se présenter pour un second quinquennat. Seul le Conseil Constitutionnel peut valider ou invalider une candidature. Je demande à tous les soutiens du Président de la République de serrer davantage », a-t-il conclu.