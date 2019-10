Rapatriement de la dépouille de Alcaly Cissé : le juge saoudien requiert le remboursement de la somme due

Le juge saoudien a requis le remboursement de la somme que doit l’ancien député libéral Alcaly Cissé, décédé dans une prison en Arabie Saoudite, à la partie plaignante, pour livrer le corps sans vie à sa famille, selon la Rfm.

Dimanche, son avocat, Me Abdoulaye Tine, a fait savoir qu’il pourrait être inhumé en terre saoudienne. « On a pas encore une décision définitive sur le lieu d’inhumation, mais probablement il se pourrait qu’il soit inhumé en Arabie Saoudite en Médine », a dit Me Tine qui explique cette éventuelle possibilité par les difficultés administratives et judiciaires de faire rapatrier le corps.

Alcaly Cissé a été condamné en 2012 par la justice saoudienne à une peine de 6 ans d’emprisonnement ferme, pour « charlatanisme et escroquerie portant sur environ 3 milliards de francs Cfa ».