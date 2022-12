Ça se complique pour une radio qui n’existe plus. C’est peut-être la société qui a été condamnée.

Pour en venir à nos moutons, le tribunal du Commerce statuant publiquement en matière commerciale et en premier ressort, a condamné solidairement la société Radio Nostalgie et Sidy Makhtar Samb à payer à la SGS Sénégal la Somme de 58.000.000 F CFA au principal et celle de 5.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts; valide l’hypothèque conservatoire forcée prise sur l’immeuble, objet du TF n° 18,980/NGA appartenant à Sidy Makhtar Samb, la transforme en hypothèque définitive; fixe l’exécution provisoire à hauteur 1.000.000 F CFA; condamne Radio Nostalgie et Sidy Makhtar Samb aux dépens.