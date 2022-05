Maillot officiel du Sénégal: Puma le dévoile pour la coupe du monde

Puma a officialisé le maillot à domicile que portera l’équipe nationale du Sénégal à la Coupe du monde Qatar 2022. Une nouvelle tunique déjà mise en vente à 90 euros (59.000 FCFA) sur le site de l’équipementier allemand.

Un maillot blanc orné des couleurs nationales sur la poitrine, au niveau des manches et du col. Une tunique qui rend hommage à la génération 2002 d’après les explications de l’équipementier. « Lorsque des centaines de millions de spectateurs ont assisté au match d’ouverture de la Coupe du monde 2002, ils ont assisté à un moment inoubliable de histoire du football. Le Sénégal a pris le dessus sur les champions en titre et la danse de la victoire de l’équipe fait maintenant partie intégrante du folklore du football (…). Vingt ans plus tard, le nouvel ensemble 2022 Sénégal Home célèbre les légendes nationales avec un design d’inspiration rétro de leur époque », peut-on lire sur le site de l’équipementier allemand.

La commercialisation de cette tunique a débuté lundi sur son site officiel. Pour se l’offrir, il faudra débourser 90 euros (59.000 FCFA). Sadio Mané et sa bande aborderont ce maillot lors du prochain Mondial prévu du 21 novembre au 18 décembre prochain au Qatar.