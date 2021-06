Prostituées arrêtés à Touba : La cheffe de la bande condamné à 1 mois de prison ferme

Le tribunal de grande instance de Diourbel vient de rendre le délibéré de l’affaire des 04 prostituées arrêtées à Touba par les policiers du poste de Gouye Mbinde. Ainsi, diverses peines ont été retenues respectivement contre les prévenues dont deux mariées.

En effet, la cheffe du réseau Yacine Talla a été condamnée à 01 mois de prison ferme pour les délits de proxénétisme et non inscription au fichier sanitaire et social.

Quant à la dame divorcée Ndeye Guèye et l’étudiante Nogaye, elles ont pris respectivement 15 jours de prison ferme.

Mais le tribunal a relaxé la dame mariée Astou Ndiaye Mbodj ainsi que Mohamed Thiam qui a été traîné en justice par Ndeye Guèye pour vol, a appris nos confrères de Seneweb.

Pour rappel, les discours tenus par les 4 prostituées arrêtées à Touba ont choqué le public à travers leurs récits à la barre. En effet, les deux dames mariées et les deux autres divorcées ont été jugées, jeudi dernier, au tribunal de grande instance de Diourbel.