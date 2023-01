Propos Dangereux tenus à la Tfm : L’Association des familles des victimes du Joola porte plainte contre Me El hadji Diouf

L’Association nationale des familles et rescapés des victimes du bateau le Diola exprime sa vive indignation suite aux propos tenus par Me El Hadji Diouf vendredi, lors d’une émission télévisée accusant les victimes d’être responsables du naufrage. L’Association condamne ces propos, et promet d’ester en justice.

« Me El Hadji Diouf a malencontreusement soutenu, à travers ses propos diffamatoires de bas étage, sans éducation et sans éthique que les passagers du Diola sont responsables de leurs morts, car nul ne peut se faire prévaloir de sa propre turpitude », a déploré Zuzane immaculé Diatta,

Pour le porte-parole du jour; « El Hadji Diouf a ainsi jugé et condamné dangereusement sans procès attendu par 12 nationalités, avec des propos en charges sans aucune compétences à l’encontre de plus de 2 mille victimes en fond de l’OCEAN. «

Mme Diatta de marteler sur sud Fm, que les propos de Me Diouf, « sans scrupule, imputant insidieusement le respect scrupuleux de la mémoire du Diola, sont une insulte gravissime à l’endroit des victimes de la plus grande tragédie de l’histoire de l’humanité. Une posture dangereuse pour la nation. « Un manque de déontologie, de vergogne et d’éducation qui suscrit à leurs yeux son titre de Me. »

L’Association nationale des familles de victimes et de rescapés du bateau Joola demande à « El Diouf de focaliser son Energie sur son taux de testostérones en flagrant défaillances. »

Concernant les médias, Elle a appelé à plus de responsabilités notamment sur les choix des invités sain d’esprit , poli, brillant et compètent sur les chaines des télévisions afin d’éviter de tels désagréments.

A défaut d’excuse publique de la part de l’avocat de la masseuse, à l’endroit du Joola, l’Association informe qu’il se réserve le droit de porter cette affaire devant les juridictions compétentes…