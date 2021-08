Production d’hydrocarbures : « le forage des puits de pétrole a démarré depuis 15 jours » (Mary Tew Niane)

Le Président du Conseil d’Administration (Pca) de Pétrosen Holding, Pr Mary Tew Niane, a révélé, lors d’une conférence à Tambacounda que le forage des puits de pétrole a démarré depuis quinze (15) jours.

D’après Mary Tew Niane, le Sénégal goutera bientôt aux fruits du pétrole. « Depuis 15 jours, les puits de développements ont commencé à être forés. Donc, on est dans la dernière phase où on fore les puits pour tirer le pétrole et le gaz. C’est une étape cruciale vers la production de pétrole et de gaz sur le site de Sangomar », a déclaré le Pca de Petrosen Holding, qui animait une conférence à Tambacounda.

Et d’ajouter : « D’autres gisements de pétrole et de gaz ont été découverts sur le même site en 2014 et en 2017 et les recherches se poursuivent ».

Poursuivant, le Pr Mary Tew Niane n’a pas manqué d’insister sur les défis et autres opportunités du pétrole et du gaz en faveur des régions périphériques comme Tambacounda. Cependant, il a tenu à rappeler le visage hideux de certains pays dont la richesse de leurs sous-sols constitue la source de leurs souffrances.

Selon Pr Niane, de nombreux pays africains possèdent d’énormes ressources extractives (or, diamant, fer, cuivre, bauxite, uranium, gaz…), mais cela ne les « empêche pas de connaitre des difficultés économiques. Et leurs populations vivent dans l’analphabétisme et la pauvreté. Pis, elles sont confrontées à des guerres civiles comme c’est notamment le cas au Congo et en République Centrafricaine », a-t-il dit.

A l’en croire, le Sénégal a les moyens de faire de ces ressources un levier du développement de tous les secteurs économiques, du renforcement et de la modernisation des secteurs sociaux notamment l’éducation, la recherche et l’innovation, rapporte “L’AS”.