Prison De Rebeuss : Morts Par Électrocution, Babacar Mané Et Cheikh Ndiaye devaient être jugés Vendredi, aux flagrants délits

Deux détenus mineurs incarcérés à la chambre 11 sont morts électrocutés, avant-hier vers 23 heures, à la Maison d’arrêt de Rebeuss. Babacar Mané (17 ans) et Cheikh Ndiaye (18 ans) devaient être jugés, ce vendredi 30 août 2019, aux flagrants délits.

Drame à la Maison d’arrêt de Rebeuss. La surpopulation carcérale atteint des proportions inquiétantes en cette période de vacances judiciaires et est source d’un drame inédit, à la prison «100 mètres».

En effet, WalfQuotidien tient de sources médicales et judiciaires que deux détenus mineurs sont morts électrocutés, dans la nuit du mardi 27 au mercredi 28 août 2019 vers 23 heures, à la chambre 11. Les victimes s’appellent Babacar Mané et Cheikh Ndiaye, âgés respectivement de 17 et 18 ans. Ils habitent tous la banlieue de Dakar, l’un à Diamaguène. «Ils devaient comparaître au audience de flagrants délits ce vendredi 30 août», informe-t-on. «Pendant 25 minutes, les détenus tapaient à la porte pour crier secours, mais les gardes pénitentiaires n’ont pas réagi à temps pour les sauver. Ils avaient peur d’être eux aussi électrocutés par les portes de la cellule en fer», confie un ancien détenu libéré hier, qui a assisté à l’arrivée des secours pour évacuer les corps sans vie et les blessés. Selon des renseignements complémentaires obtenus par nos soins, les deux victimes devaient comparaitre ce vendredi, aux flagrants délits.

Plusieurs blessés sont évacués au Pavillon spécial, la prison des détenus malades située à l’intérieur de l’hôpital Aristide Le Dantec. Un tour, au Pavillon spécial dans la matinée d’hier, a permis de constater les va-et-vient incessants des parents des détenus venus s’enquérir de l’état de santé de leurs parents dès l’annonce de la nouvelle. Mais les mesures de sécurité prises par l’Administration pénitentiaire ne laissent infiltrer personne. «Circulez, il y a rien à signalez», aboie un maton en uniforme vert olive pour faire bonne mesure. «Pas de portable ni d’appareil photo», lance-t-il aux parents des détenus venus pour la visite. L’information a été étouffée en haut lieu. Mieux, la communication de certains détenus a été suspendue hier pour les empêcher de communiquer la nouvelle à leurs familles, aux parents des détenus décédés, à la presse et aux organisations de défense des droits humains. Une stratégie pour faire croire aux familles la thèse d’une «mort naturelle» comme c’est toujours le cas lorsqu’il y a décès en milieu carcéral ?

Effets pervers de la surpopulation carcérale

Selon toujours nos informateurs, ce drame est causé par la promiscuité née du surpeuplement dans les chambres à Rebeuss, un phénomène devenu plus accru en raison des vacances judiciaires à l’occasion desquelles la Justice fonctionne au ralenti. Les détenus mineurs sont clandestinement incarcérés dans les chambres 11, 12 et 13, à cause du surpeuplement qui frappe la seule prison exclusivement dédiée aux mineurs : la Maison d’arrêt et de correction de Hann (ex-Fort B). Pourtant, Rebeuss qui a un statut de Maison d’arrêt où séjournent des détenus provisoires, c’est-à-dire en attente de leur jugement, ne reçoit ni femmes, ni mineurs, ni condamnés. Mais ces condamnés (Khalifa Sall et ses partisans) y sont maintenus pour des «raisons de sécurité».

A peine installé dans ses nouvelles fonctions, le nouveau directeur de Rebeuss fait face à son premier dossier chaud. L’inspecteur Dia qui a remplacé son collègue Agnès Ndiogoye, le chef de cour et plusieurs surveillants de prison risquent d’être emportés par cet incident macabre. L’inspecteur Dia hérite d’une prison où aucun directeur ne l’a géré sans encombre, ces dix dernières années. Presque tous ses prédécesseurs ont été emportés par des évènements malheureux. Inspecteur Dia va-t-il résister comme Agnès a «échappé» au glaive de la tutelle suite à la sanglante mutinerie du 20 septembre 2016 qui n’est toujours pas élucidée et qui a coûté la vie à Ibrahima Mbow Fall ?

Avec Walf.net