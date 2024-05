Primes des Lions : la nouvelle ministre des Sports veut changer la règle

Le ministère des Sports et la Fédération sénégalaise de football (FSF) se sont réunis lundi dernier pour plancher sur l’organisation des deux prochains matchs des Lions. Le Sénégal affrontera la RDC, jeudi 6 juin au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, avant de rendre visite à la Mauritanie, le 9. Ces deux rencontres comptent pour le troisième et quatrième journées qualifications du Mondial 2026 (groupe B).

En cas de résultat positif, les primes des joueurs et du staff devraient être supportées par FSF. C’est le vœu de la tutelle, d’après Source A, qui donne l’information dans son édition de ce jeudi. Le journal rapporte que les services de Khady Diène Gaye ont fait la proposition à la FSF. « Reste à savoir si Me Senghor [le président de la Fédé] et sa bande vont accepter », s’interroge le quotidien d’information.

Selon un vieil accord entre fédéraux et ministère, les primes des Lions sont à la charge de l’État.