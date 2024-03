Présidentielle 2024 : Macky Sall invite les acteurs politiques et les citoyens à voter...

Le président de la République Macky Sall a invité, mercredi, en Conseil des ministres, les acteurs politiques et les citoyens à aller voter dimanche dans le calme et la sérénité pour préserver les acquis démocratiques du Sénégal.

Monsieur Macky Sall a demandé aux acteurs politiques et aux citoyens de préserver nos acquis démocratiques en allant voter le 24 mars 2024, dans le calme et la sérénité, rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

La même source signale qu’à l’entame de sa communication, le président de la République a ‘’évoqué la tenue ce dimanche 24 mars 2024 de l’élection présidentielle, en félicitant le gouvernement, les forces de défense et de sécurité et l’Administration sénégalaise dans son ensemble pour toutes les dispositions prises afin d’assurer une bonne organisation du scrutin au Sénégal et à l’étranger’’.

Macky Sall a également salué ‘’le bon déroulement de la campagne électorale dans la paix et le respect de l’Etat de droit afin de conforter le rayonnement de la démocratie sénégalaise et la solidité de nos institutions’’.