Le président Macky Sall annonce une bonne nouvelle pour les usagers DDD

Le président Macky Sall a, lors du Conseil des ministres, tenu ce mercredi 22 novembre 2023, annoncé l’arrivée imminente de 90 nouveaux autobus de dernière génération était prévue, sur un total de 370 attendus.

Ces véhicules sont destinés à renforcer la flotte de Dakar Dem Dikk, s’inscrivant ainsi dans le cadre du Plan de modernisation de la société nationale de transport public.

Dans la dynamique d’intensification de la mise en œuvre du programme de renouvellement des parcs automobiles de transport, le Chef de l’Etat a rappelé « l’urgence d’accélérer, avec les opérateurs privés du secteur et les établissements financiers de la place, le programme intégré de renouvellement des parcs de véhicules de transports urbains et interurbains (cars, minicars et taxis), et des gros porteurs » , dit le communiqué.