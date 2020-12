Première audience de la Chambre criminelle de Ziguinchor pour l’année 2020: De grosses affaires au menu des Juges

La première session 2020 de la Chambre criminelle de Ziguinchor du Tribunal de Grande instance va s’ouvrir ce lundi 7 décembre avant de prendre fin le vendredi 11 décembre 20. Quatorze (14) affaires impliquant trente et un prisonniers sont inscrites au rôle. Quatorze dossiers concernant essentiellement des cas de meurtre, d’infanticide, assassinat, association de malfaiteurs et vol avec violence, viol suivi de mort… seront posés sur table des Juges.

La première audience de la Chambre criminelle de Ziguinchor pour l’année 2020 se tiendra du 7 décembre au 14 décembre 20 au 25 à la salle du Tribunal de Grande instance de Ziguinchor. La lettre ou la note des audiences de la présente audience a été rendue publique ce week-end par le Procureur de la République de Ziguinchor, Papa Ismaila Diallo.

Au menu, 14 affaires sont inscrites au rôle avec 31 accusés qui devront répondre des délits de meurtre, de coups et blessures volontaires ayant entrainés une incapacité de travail de 60, 21, 14, 10, 09 jours et d’ITT non déterminée, de détention illégale d’armes et actions ou rassemblements illicites ayant entrainé des violences et voies de fait ou des dommages matériels, d’association de malfaiteurs et trafic intérieur de drogue, d’association de malfaiteurs, d’assassinat et vol avec violences, de contrefaçon de signes monétaires, de charlatanisme et complicité, de trafic international de cocaïne, de détention de signes monétaires ayant cours légal en bande organisée et faux dans un document administratif, de viol suivi de mort et vol avec escalade, d’association de malfaiteurs et tentative de séquestration, d’association de malfaiteurs en vue du trafic de drogue, de trafic intérieur de drogue et contrebande, d’infanticide, de culture et trafic de drogue à haut risque du tableau I, d’association de malfaiteurs et trafic de chanvre indien, de trafic intérieur de drogue, de vol avec violence et usage d’arme et de détention et transport de drogues du tableau I en vue du trafic.

C’est le sieur Hadramé Aidara placé sous mandat de dépôt depuis 2015 et les Abdou Karim Aidara, Fodé Diédhiou, Atab Aidara, Assane Aidara, Malaini Aidara, Mamina Aidara, Lamine Badji, Abdou Diatta et Boubacar Camara en liberté provisoire qui vont ouvrir le bal des accusés. Ils feront au ministère public pour répondre du délit de meurtre, de CBV ITT 60, 21, 14, 10, 09 jours et d’ITT non déterminée, de détention illégale d’armes et actions ou rassemblements illicites ayant entrainé des violences et voies de fait ou des dommages matériels.

Des avocats ont été commis pour la défense des accusés devant l’avocat général, par le Procureur Papa Ismaila Diallo qui sera suppléé par ses substituts Woula Faye, Pape Abdoulaye Thiam et Papa Yaya Barry .

Une première session de la Chambre criminelle de Ziguinchor au cours de laquelle, le délits de meurtre, d’assassinat, d’infanticide et trafic de drogue sont revenus en force et occupent une bonne partie des accusations.

Les 31 accusés vont être jugés par la Chambre dont le Président est le Magistrat Cheikh Diop qui sera assisté par ses deux assesseurs. Les autorités administratives, militaires et civiles de Ziguinchor pourraient marquer leur présence à la cérémonie solennelle d’ouverture qui aura lieu au Palais de Justice de Ziguinchor.