Pour renforcer la dynamique de BBY et répondre aux aspirations des populations : Benoit Sambou met en place une nouvelle plateforme dénommée PACTE

Le ministre d’Etat Benoit Sambou a reçu le pari de la mobilisation hier, à Harmattan, lors du lancement de la plateforme des acteurs pour la citoyenneté, le travail et l’émergence PACTE. Une plateforme composée de mouvement politique, des associations, mouvements artisanaux entre autres qui compte aller à la rencontre des sénégalais, particulière la jeunesse, les femmes, le Sénégal des profondeurs pour adhérer à leur cause et porter ensemble le choix du Président Macky Sall.

«Le Plateforme des Acteurs pour la Citoyenneté, le Travail et l’Emergence (PACTE)/MBOLLO NGUIR ELLEK SENEGAL est née de ce besoin de s’unir afin de consolider et de perpétuer les dynamiques constructives déclenchées pour la prospérité de notre nation. Il s’agira de nous organiser dans les quartiers, les communes et les départements, pour magnifier les réalisations faites depuis 2012, mesurer leurs impacts sociaux et de nous projeter dans l’avenir», a dit dans leur déclaration lue par Abdou Aziz, membre de la plateforme des acteurs pour la citoyenneté, le travail et l’émergence.

Selon la plateforme PACTE, «Le Sénégal a accompli des progrès remarquables au cours de la dernière décennie et porte l’ambition d’amener le prochain Président de la République à faire davantage en prenant en compte toutes nos préoccupations en termes d’emploi et de développement socio-économique ».

Cette plateforme dit avoir «une réponse audacieuse à ces problématiques, en apportant une contribution citoyenne à la définition de nouveaux modèles économiques mettant les femmes, les jeunes, le 3éme âge, les paysans, les artisans, les pêcheurs, les commerçants et les acteurs du secteur informel, au cœur des préoccupations publiques afin de réduire d’avantage les inégalités et améliorer la qualité de vie de nos concitoyens ».

Toutefois, la plateforme dirigée par le Ministre d’Etat Benoit Sambou invite toutes les parties à «s’engager activement dans la PACTE et à apporter leurs idées, leurs ressources et leur expertise pour que cette initiative soit couronnée de succès ». «Notre objectif est de créer un espace où les préoccupations, les idées et les aspirations de tous les Sénégalais trouvent leur place. Notre plateforme est ouverte à toutes celles et à tous ceux qui partagent notre engagement en faveur de la démocratie, de la justice, de la prospérité et de la paix », lit-on dans leur déclaration.

Face à ses militants venus un peu partout dans les régions, Benoit Sambou s’est recadre ses partisans : «Dire la vérité ne signifie pas trahir ton parti. Nos leaders ne vont pas vers les populations. Ils sont sur les plateaux avec des débats sans idées, ils crient sur les plateaux en espérant avoir de la promotion. Ils sont dans leurs véhicules, costume cravate, ils ont abandonné le terrain, ils ne discutent pas avec les populations. Allez vers les populations, allez à la rencontre des gens, leur expliquer le pourquoi de la cherté des factures, de la vie. Allons à la rencontre des populations, écouter leurs aspirations, et essayons d’aborder des solutions sociales pour notre prochain président. (…) «Le chemin à parcourir sera exigeant, pour nous tous, mais ensemble et uni, nous pourrons surmonter les obstacles et réaliser notre vision commune d’un Sénégal émergent », a dit Benoit Sambou.

Selon Benoit Sambou, «L’ambition que nous devons avoir pour le prochain président de BBY c’est de régler les questions sociales. Les jeunes ont déserté les ateliers, les jeunes prennent des pirogues pour aller en Europe. Il faut qu’on discute sur ces questions-là. Il faut les accompagner. Tout comme les femmes dans le secteur de la production et de la transformation de leurs produits. Nous voulons un Sénégal qui soutient la jeunesse, un Sénégal qui va absorber la masse de la jeunesse. Mon combat c’est de créer l’emploi pour les jeunes».

En ce qui concerne la crise universitaire, il tempère : «Nous devons faire tout pour que les jeunes étudient. Mais nous n’allons pas accepter aussi que les jeunes soient utilisés comme des chairs à canon des politiciens de tout bord. Il nous faut prendre le courage à deux mains opposition comme pouvoir de discuter pour régler la question de l’éducation ».

Par ailleurs, le ministre d’Etat a également fait un plaidoyer pour la reprise de la flotte maritime Dakar-Ziguinchor.

«La Casamance pleure pour le retour de la flotte maritime. Les populations ne peuvent pas être victime des politiques. Nous demandons aux présidents MACKY Sall de nous aider pour la reprise du trafic maritime ».