Port du voile : Après Jeanne d’Arc, Don Bosco vire une élève

La publication a fait le tour des réseaux sociaux. Une mère désemparée qui narre sa mésaventure avec l’école privée Don Bosco sise à Nord-Foire. Sa fille a été exclue de son école à cause de son voile. Ce, après 3 semaines de cours.

« Ma fille était harcelée »…

« Le 21 septembre 2020, j’ai inscrit ma fille en classe de 6ème au collège privé catholique Don Bosco. Ils ont accepté sans poser de questions. Ma fille a été convoquée à la fin du mois d’octobre pour y effectuer des tests d’entrée au collège car elle a obtenu son CFEE dans une autre école primaire qui ne dispose pas de cours moyen », explique la maman.

Elle révèle que le jour de l’examen, « c’est le directeur de l’école en personne qui nous a accueillies et a conduit ma fille vers la salle où elle devait effectuer les tests ».

Après son admission au sein de l’établissement, la jeune élève a débuté les cours le 12 novembre 2020. Ce, après que sa mère a acheté les uniformes du collège et fournitures.

Malheureusement, renseigne la maman « le 23 novembre 2020, un des professeurs appelle ma fille et lui demande de voir sa tête car elle portait le voile. La dame lui a dit qu’elle avait de beaux cheveux et qu’elle devait l’enlever. Ma fille refusa catégoriquement.

Le même jour, le directeur lui met la pression pour qu’elle enlève le voile. Le soir à la maison, elle m’exposa les harcèlements dont elle a été victime durant toute la journée ».

De poursuit : « j’ai exposé le problème sur le groupe WhatsApp des parents d’élèves de l’établissement pour avoir de plus amples informations. A ma grande surprise, l’assistante du directeur me dit que si je ne suis pas contente avec ça je n’ai qu’à venir pour qu’elle me rende mon argent et que j’aille voir ailleurs ».

Au lendemain des faits, accompagnée de son amie, la dame part voir le directeur de l’école qui lui fait savoir que le règlement intérieur, dans son chapitre III : Tenue – Comportement – Discipline et Hygiène article III.1, fait savoir que le port du voile est interdit au sein de l’établissement.

Enlever le voile ou être exclue

Une situation face à laquelle la maman et sa fille avaient deux solutions: enlever le voile et continuer d’étudier à Don Bosco ou bien changer d’école. «Comment le directeur peut-il attendre jusqu’à trois semaines après le début des cours pour me notifier cela alors qu’il a vu ma fille voilée le jour de l’inscription et le jour des tests? », demande la maman.

Elle ajoute, « le règlement intérieur ne m’a jamais été remis si ce n’est ce jour-là que j’en ai eu connaissance. Aussi, jusqu’à ce jour, je n’ai jamais été notifiée par rapport à la situation à ma fille et si je n’avais pas pris ma propre initiative pour me rendre l’école, ils allaient continuer de la harceler». Finalement, l’école lui a remboursé l’argent donné pour l’inscription et sa fille a pu trouver «difficilement une place dans une autre école après trois semaines de cours ».