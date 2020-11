Kolda : Le paradoxe de l’élevage dans la région : forts enjeux, faibles soutiens.

’ L’élevage reste un énorme potentiel de développement et pourrait contribuer de manière significative à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté des populations de la région de Kolda (sud) malgré les nombreuses contraintes qui limitent sa mobilité essentielle ‘’, a déclaré le docteur vétérinaire, BouraïmaDiao.

Malgré son importance sur le plan social et son rôle prééminent dans la création de richesse en milieu rural, dit-il, ‘’l’élevage est de plus en plus menacé au fouladou ‘’.

Selon lui, ‘’les contraintes et menaces qui freinent l’essor du secteur de l’élevage dans la région de Kolda sont liées au rétrécissement des zones de pâturages, à l’extension des habitations à travers des affectations tous azimuts de parcelles pour divers projets et le besoin croissant en terre cultivable pour l’agriculture extensive ‘’.

Dr Diao, qui est par ailleurs le président de la fondation ‘’ Guné ‘’ Kolda intervenait au cours d’une conférence virtuelle organisée à Dakar samedi dernier sur la plateforme ‘’Jenku Fouladou’’, une initiative des ressortissants de ladite région évoluant dans divers secteurs d’activités et basés un peu partout dans d’autres localités du pays, en Afrique et dans la diaspora.

La plateforme anime une fois dans le mois une conférence virtuelle intitulée ‘’ Avis d’expert ‘’ sur un thème précis dont l’invité aura l’occasion non seulement de développer mais également de répondre aux différentes questions posées par le modérateur et les participants.

Le docteur vétérinaire, Bouraïma Diao, a rappelé que la présence des maladies au niveau du cheptel se justifie par le fait que le climat de la zone est favorable au développement de plusieurs pathologies à l’image de la peste des petits ruminants et la peste équine chez les cheveux.

D’après lui, sur le plan sanitaire, d’autres contraintes sont liées au démarrage tardif des campagnes annuelles de vaccination pour des raisons de rupture de vaccin, à la destruction des pâturages par les feux de brousse, à la recrudescence du vol de batail et au faible niveau d’organisation des éleveurs.

Par ailleurs, Dr Diao a exhorté les éleveurs à plus de vigilance, à se détromper sur l’achat des médicaments à vils prix, qui en réalité sont frauduleuses et ne serviront à rien sinon qu’intoxiquer même l’animal.

Cependant, a-t-il révélé, l’élevage peut être pérennisé au fouladou par la maitrise des bonnes pratiques aux techniques et les conditions d’élevage en introduisant certaines races via l’insémination artificielle.