Politique: Abdoul Mbaye ,« Macky Sall cherche à partager la responsabilité de ses échecs économiques… »

Abdoul Mbaye s’est forgé une place de choix sur le champ politique. Il est devenu l’un des farouche opposant de Macky Sall. D’ailleurs, l’ancien Premier ministre ne rate jamais une occasion pour tirer à boulet-rouge sur le régime en place.

Réagissant à la nouvelle stratégie du gouvernement qui consiste à faire face à la presse nationale et internationale chaque 15 jours pour échanger sur les dossiers qui font l’actualité, le leader de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act) estime que l’élargissement de sa majorité et les ministres regroupés devant la presse répondent à une même logique.

«Macky Sall cherche à partager la responsabilité de ses échecs économiques et sociaux et de sa fausse croissance que l’exode des jeunes ne peut cacher», partage l’ancien Premier ministre sur son compte twitter.