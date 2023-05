Polémique sur la rencontre Macky-Khalifa : « Il faut placer les choses dans leur contexte », déclare Moussa Taye

« Le président Macky Sall était venu présider la cérémonie d’ouverture du Forum mondial sur l’économie sociale et solidaire. Khalifa Ababacar Sall y était comme Invité d’honneur de la Ville de Dakar en tant que maire honoraire. Parce qu’il vous souviendra que la première décision prise par le nouveau maire Barthélémy a été de proposer au conseil l’adoption d’une délibération portant sur le statut de Maire honoraire de Khalifa Sall», a expliqué le porte-parole de Khalifa Sall.

« Maintenant, a poursuivi M. Taye, à l’occasion de pareilles rencontres, ceux qui connaissent bien le protocole d’Etat, savent que le Chef de l’Etat salue les délégations étrangères, les hôtes de marques et les invités d’honneur. Voilà ce qui explique cette poignée de main. Cela n’a rien à voir avec les positions politiques ».

les leaders de Yewwi ne seront pas frustrés

L’accolade entre le Président Macky Sall et son opposant ne risque-t-elle pas de frustrer les collaborateurs de Khalifa Sall, à savoir Yewwi, si l’on sait que ces derniers ne veulent entretenir aucune relation avec le chef de l’Etat qu’il accuse de vouloir briquer un 3e mandat ? « Non du tout », a rétorqué M. Taye. Qui a ajouté : « Si cela devait être mal vu, je pense que nous avons encore du chemin à faire dans l’apprentissage de la gestion de l’Etat et des principes de la République ».

Si Khalifa Sall et Macky Sall se sont rencontrés à ladite cérémonie, persiste et signe M. Taye, c’est parce que « Barthélémy Dias a invité tous les leaders de la coalition et tous les maires de Yewwi. Tous les leaders de Yewwi étaient informés. Habib Sy y était certainement au nom de la conférence des Leaders ».

Il faut rappeler que dans les rangs de Yewwi, seul Ousmane Sonko du Pastef Les patriotes et Déthié Fall du Parti républicain pour le progrès ( Prp) ont dit de façon officielle qu’ils ne participeront pas à ce dialogue politique. De son côté, Khalifa Sall maintient toujours le flou et dit attendre la fin des consultations avec sa base politique.

Toutefois, le candidat déclaré à l’élection présidentielle prochaine qui s’exprimait en Wolof, lors d’une interview avec le journaliste Pape Alé Niang, a fait savoir que tout ce qui l’intéresse c’est de « participer à cette élection ».

Sur la question du dialogue le mouvement de l’ex-maire de Dakar attend d’avoir reçu les invitations et les termes de référence pour se prononcer. « Nous attendons patiemment d’avoir reçu les invitations et les termes de référence. Ce serait plus sage à mon avis. On ne peut pas accepter ou rejeter à priori sans connaitre les tenants et les aboutissants du problème », a avancé Moussa Taye.

Le porte-parole de l’ancien socialiste a informé que : « C’est pourquoi, Taxawu Senegaal a jugé utile de consulter ses bases respectives sur l’idée de dialogue. Une fois que nous aurons le contenu, nous donnerons notre position officielle ».

M. Taye a estimé que cette question de la participation au dialogue « serait adressée aux partis et mouvements représentés à l’Assemblée nationale comme la dernière fois. Le cas échéant, les partis et mouvements conservent leur autonomie et décident librement ».

A l’en croire, la façon dont se déroule le process au sein de Yewwi montre que « cette affaire de dialogue s’adresse aux partis. Si, par extraordinaire, la question est adressée directement à la coalition ou si la coalition estime nécessaire d’en parler, notre leader donnera notre position en toute responsabilité », a-t-il promis.

L’appel au dialogue de Macky Sall ne va-t-il pas diviser Yewwi ?

Sur cette question, Moussa Taye se veut clair : « Quelle que soit la décision des uns et des autres, cela ne remet nullement en cause les fondements de la charte de Yewwi ». Non sans préciser que pour l’heure, « Yewwi fonctionne correctement ».

Après la sortie du porte-parole de Khalifa Sall, la Conférence des leaders de Yewwi a sorti un communiqué dans lequel elle dénonce « une tentative de reluire l’image de Macky Sall balafrée par sa gouvernance calamiteuse à tous point de vue .. ».