Podor: Tentant de sauver deux garçons, la nouvelle mariée meurt noyée…

Kadiata DIALLO s’est mariée il y a trois mois. Elle est décédée dimanche dernier par noyade dans le fleuve de Cas-Cas (département de Podor).

La jeune dame faisait son linge lorsqu’elle est appelée au secours par I. BA et M. BA, deux frères qui se baignaient non loin. Elle abandonne son linge, plonge dans le fleuve et tente de sauver les enfants en même temps.

Ces derniers, de toutes leurs forces, s’agrippent à Kadiata DIALLO. Ne pouvant recouvrer sa liberté de mouvement et coincée par les eaux, la nouvelle mariée perd pied et disparaît au fond de l’eau. Avec elle, I. BA se noie.

M. BA, pour sa part, est sauvé de justesse par les secouristes appelés à la rescousse. D’après L’Observateur, qui raconte cette tragédie, il a été admis aux urgences du district sanitaire de Podor.

Le journal indique les corps des victimes ont été sortis de l’eau après d’intenses recherches. Ils ont été déposés à la morgue de dudit district sanitaire.