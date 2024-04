Plainte Ex-Capitaine Touré : Le procureur requiert l’application de la loi contre Yerim Seck

Le tribunal correctionnel de Dakar a jugé le journaliste Cheikh Yerim Seck et le Directeur général des Éditions Harmattan, Xavier Pryen, qui ont été poursuivis par l’ex-capitaine Touré pour diffamation et complicité. L’ex-capitaine Touré réclame une somme de 50 millions F CFA de dommages et intérêts pour préjudices subis.

L’absence de Cheikh Yerim Seck et Xavier Pryen lors du procès a entrainé l’impossibilité pour leur avocat de plaider.

L’avocat de l’ex-capitaine Touré, Me Seyba Danfakha, a clairement exprimé ses demandes, notamment la réclamation des 50 millions de F CFA de dommages et intérêts et la responsabilité civile de la maison d’édition. Il a également demandé des mesures sévères, comme la contrainte par corps et la publication du jugement dans plusieurs journaux.

Le procureur a soutenu les accusations portées contre Cheikh Yerim Seck et Xavier Pryen, en demandant l’application de la loi contre eux.

Pour mémoire, l’affaire est liée à la publication du livre de Cheikh Yerim Seck, « Macky Sall face à l’histoire », où des propos attribués à l’ex-capitaine Touré sont considérés comme diffamatoires. Les passages cités dans le livre et contestés par l’ancien gendarme ont été au cœur du litige.

Ces prévenus, Cheikh Yerim Seck, et Xavier Pryen, seront fixés sur leur sort le 8 mai prochain.