C’est désormais officiel: le parti présidentiel perd un élément de taille dans la commune de Pikine Nord. La responsable Maguette Dia a claqué la porte de l’Apr.

” je ne suis plus responsable de l’Apr. J’ai pris cette décision au terme d’une réflexion bien mûrie et en collaboration avec tous mes militants. Je suis arrivée à un moment où je ne peux plus rester dans ce parti et c’est l’heure pour moi de quitter l’APR qui n’existe que de nom dans la commune de Pikine Nord.Nous avons tout donné à ce parti et au président Macky ; donc j’ai accompli ma mission. Vous savez il ya trop de frustrations. Actuellement, il ya un sentiment de regret et de frustrations qui nous anime. L’APR est dans une léthargie totale, il n’y a plus rien dans cette commune, l’APR est inexistant ” , a t-elle dénoncé.

Non sans poursuivre : ” il n’y a aucune activité politique qui se déroule, les militants sont découragés. Les gens ne se retrouvent même pas , ils ne sont convoqués que lorsqu’il ya élection“.

Maguette Dia d’indiquer :” Nous allons très rapidement nous relancer avec un mouvement que nous allons mettre en place “.

Libération