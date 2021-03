Pikine: Affrontements entre policiers et dealers

La bataille est mise en ordre après de violents affrontements qui ont opposé des policiers à des dealers. Les faits ont eu lieu samedi dernier à Pikine Rue 10.

Trois trafiquants (Ch. S. Thiam, A. Thiaw et S. Diallo) ont été arrêtés, hier, et placés sous mandat de dépôt.

Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, outrage grave à agents, coups et blessures volontaires et offre et cession de drogue.

D’après le récit de Tribune, tout est parti d’une opération de sécurisation menée par les limiers du commissariat de Pikine.

Les flics sont tombés sur les malfaiteurs à bord d’un véhicule de marque Peugeot. Pris au piège, ils foncent sur les policiers, blessant l’un d’entre eux.

Ils seront arrêtés après une folle course poursuite. Une perquisition a leur domicile a permis de découvrir 8 cornets de chanvre indien.