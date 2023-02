Pèlerins nigérians en partance pour Taïba Niassène tués au Burkina : la réaction de Cheikh Mouhamadou Mahi Niass

Le Khalife de Médina Baye, Cheikh Mouhamadou Mahi Niass a condamné l’assassinat de pèlerins nigérians en route vers la cité religieuse de Kaolack. “Un tel acte est aux antipodes des recommandations du Saint Coran qui, en sa sourate 5, verset 35, dispose que ‘’Quiconque tue un être humain non convaincu de meurtre ou de sédition sur la terre est considéré comme le meurtrier de l’humanité toute entière’’ », déclare le guide religieux dans un communiqué. « Quiconque sauve la vie d’un seul être humain est considéré comme ayant sauvé la vie de l’humanité toute entière», a-t-il poursuivi.

e guide religieux a lancé un appel aux gouvernements de la sous-région à veiller, «conformément aux engagements souscrits dans le cadre de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), à l’adoption et la mise en œuvre effective de mesures propres à éradiquer le terrorisme dans la région », et à garantir « la libre circulation des personnes et des biens, dans la sécurité ».