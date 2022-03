Accusé par certains médias de “dealer” avec le Président Macky Sall pour faire partie du prochain Gouvernement, le Parti démocratique sénégalais (PDS) dément. “A la suite de sorties médiatiques de responsables du PDS cette semaine, des organes de presse en ont conclu un rapprochement entre le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) et l’Alliance Pour la République (APR). Il s’agit là d’une fausse interprétation dénuée de tout fondement“, a écrit le secrétaire général adjoint, chargé de la Communication.

D’après Mayoro Faye, “le Secrétaire Général National tient à réaffirmer l’ancrage du Parti Démocratique Sénégalais dans l’opposition et appelle au travail et à la mobilisation des militants et sympathisants en perspective des élections législatives prévues le 31 juillet 2022”

Aussi, ajoute-t-il que Wade “exhorte également, tous les membres du PDS à plus de vigilance afin que le parti continue, plus que jamais, d’incarner une alternative crédible au pouvoir actuel“