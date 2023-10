Passation de service entre Sidiki Kaba et Antoine Diome

L’ex-ministre de l’intérieur, Antoine Abdoulaye Félix Diome et son successeur à ce poste, Me Sidiki Kaba ont procédé, ce mardi 17 octobre 2023, à la traditionnelle cérémonie de passation de service.

Une occasion pour le nouveau chef du département ministériel sis à la Place Washington de louer « les qualités intellectuelles et humaines » de son prédécesseur.

« Dans le gouvernement, affirme l’avocat, il s’est révélé à travers ce ministère comme un homme d’Etat. Parce qu’il a fait face à des crises en faisant preuve d’autorité, de courage. Mais aussi de discernement et de capacité d’analyse des situations. Cela est très important lorsqu’on a en charge un ministère comme celui-ci », souligne-t-il.

En poste à cette station du 1er novembre 2020 au 6 octobre 2023, le nouveau ministre du pétrole et des énergies a fait face à deux crises majeures qui ont fait vaciller le pouvoir : en mars 2021 (convocation-arrestation de Ousmane Sonko dans l’affaire Sweet Beauté) et juin 2023 (condamnation de Ousmane Sonko à deux ans ferme pour corruption de la jeunesse pour la même affaire). Deux crises qui ont fait au total un bilan macabre estimé à plus d’une quarantaine de morts et d’importants dégâts matériels.